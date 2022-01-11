Tarkan'dan ailelere: Asli görevimiz çocuklarımızı korumaktır, bağnaz veya yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değil

Şarkıcı Tarkan, cemaat yurdunda gördüğü baskı ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren Enes Kara'nın ardından yaptığı paylaşımda, "Enes Kara’nın intihara sürüklenip hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Ne yazık ki Enes Kara’nın durumunda olup korku içinde, baskı altında yaşayan, yaşam sevincini ve umudunu kaybetmiş, çaresiz binlerce genç var ülkemizde." değerlendirmesini yaptı. Anne ve babalara seslenen Tarkan, "Asli görevimiz çocuklarımızı korumaktır, bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değil" düşüncesini dile getirdi.

Tarkan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ey analar, babalar! İş işten geçmeden, çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun. Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun. Önceliğiniz onların mutluluğu olmalıdır. Yaşadıkları hayat onların hayatıdır. Çocuklarınız ne sizin malınızdır ne de size aittir. Onlar, biz anne babalar vesilesiyle dünyaya gelmiş özgür ruhlardır. Çocuklarınızın ışığını söndürmek yerine bırakın o ışıkla aydınlatsınlar yüreklerimizi. Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değil." ifadesini kullandı.