Tarkan'da flamingo ölümlerine tepki: Kader değil, katliam

Ünlü şarkıcı Tarkan, Tuz Gölü'nde yaşanan toplu flamingo ölümleri için, "Bu kader değil, bir katliamdır" paylaşımı yaptı.

İç Anadolu'nun en büyük gölü olan ve flamingolara ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nün büyük ölçüde kuruması sonucu bölgede toplu flamingo ölümleri gerçekleşti.

Tuz Gölü’ne ulaşan su kaynağının bent çekilerek girişinin kapatıldığı, su girişinin engellendiği, flamingoların susuzluktan öldüğü öne sürüldü. Konya Valiliği de bir ihmal olup olmadığını soruşturmak için inceleme başlattı.

Yaşanan olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, doğa katliamları konusunda tepkileriyle bilinen ünlü şarkıcı Tarkan da duruma sessiz kalmadı. Sosyal medya paylaşımında bulunan Tarkan, “Flamingoların ölümü kader değil, bir katliam” yorumunda bulundu.