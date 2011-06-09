-TARKAN 2. DURUŞMAYA KATILACAK İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 17 sanığın ''uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, satmak ve satılmasına aracılık etmek'' suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşmasında, tutuklu 2 sanığın tahliyesi kararlaştırıldı. Tevetoğlu'nun avukatı Günsel Dede, müvekkilinin yurt dışında olduğu için mazeret bildirerek duruşmaya gelemediğini, ancak gelecek duruşmada mahkemede hazır olacağını söyledi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada ifadesi alınan tutuklu sanık Recep Aytek, kokain bağımlısı olduğunu belirterek, cezaevinde kaldığı süre içinde tedavi gördüğünü söyledi. Olay günü, sanıklardan Kubilay Keskin'den araba almak için 2 bin lira borç para istediğini, ancak 700 lira sözü alabildiğini ifade eden Aytek, ''Parayı almak için Kubilay ile Levent'te buluştuk. Kokain kullanmam sebebiyle ağzım kuruduğu için süt aldım. Kubilay'a da verdim ama almadı. Bana getirdiği 700 lirayı aldım. Daha sonra takip edildiğim hissine kapıldım. Kubilay'a 'git' dedim o da gitti'' diye konuştu. Bulunduğu yerden hızla uzaklaştığını, o sırada da cebinde bulunan 17 paket kokaini çevredeki arabaların altına attığını söyleyen Aytek, şöyle devam etti: ''20 paket kokainden 2 veya 2,5 paket kadarını kendim kullanmıştım. Polis, olay yerinde üzerimde yaptığı aramada birkaç paket kokain buldu. Ben zaten onları daha önce içmek için almıştım. Kubilay ile bir alakası yoktur. Ben ondan araba için para istedim. Kubilay'a para karşılığı veya parasız bir şey vermedim. Evimde yapılan aramada biraz dolar, kullandığım uyuşturucuyu tartmak için aldığım tartı ve silah bulundu. Benim polislerin dediği gibi 'Bond' adında da lakabım yoktur.'' Tarkan Tevetoğlu'nu medyadan tanıdığını ifade eden Aytek, tahliyesini istedi. Tutuklu sanık Abdülmelik Geniş de 2 yıldır belirli zamanlarda uyuşturucu madde kullandığını belirterek, ''Kimseye para karşılığında kokain vermedim. Sadece kullanıcıyım. İddia edildiği gibi lakabım yoktur'' dedi. Tarkan Tevetoğlu'nu basından tanıdığını belirten Geniş, suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesine karar verilmesini talep etti. Gazeteci olduğunu belirten tutuksuz sanıklardan Kubilay Keskin de kokaini hayatı boyunca birkaç kez kullandığını söyledi. Recep Aytek ile arkadaşı Fatma Bilici sayesinde tanıştığını, zaman zaman arkadaşlığı dolayısıyla buluştuklarını söyleyen Keskin, araba almak için kendisinden 2 bin lira para isteyen Aytek ile Levent'te buluştuklarını, 700 lirayı verip ayrılırken de polislerce gözaltına alındığını anlattı. Uyuşturucuyu da ilk kez Aytek'in vermesiyle daha önce kullandığını ifade eden Keskin, bu maddeyi kullandığı için pişman olduğunu sözlerine ekledi. Gökhan Yüzbaşıoğlu da finans ve gıda sektörünün tanınmış isimlerinden biri olduğunu belirterek, uzun süre ABD'de yaşadığını ve burada kaldığı süre zarfında zaman zaman esrar ve eroin kullandığını, Türkiye'ye döndüğünde de esrar ve eroin kullandığını anlattı. Yüzbaşıoğlu, ''Kullandığım uyuşturucu maddeyi Tarlabaşı'ndaki sokak satıcılardan temin ediyorum. Polisler ilk olarak büroma geldi. Ben onları arama yapmaları için evime götürdüm. Kendim evimde bulunan sigara sarma kağıtlarını ve kokain bulaşığı olan bir poşeti verdim'' dedi. Yüzbaşıoğlu, uyuşturucu ticaretine yönelik faaliyeti olmadığını, yaşadıklarından utanç ve pişmanlık duyduğunu kaydetti. -SANIKTAN İFADE DEĞİŞİKLİĞİ- Tutuksuz sanıklardan Fiona Heriş de olaydan bir gün sonra gelen polislerin ifadesine başvurmak istediklerini söylediğini belirterek, ''Karakola gittik. Hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım. Daha önce poliste ve savcıda verdiğim ifadede kullandığımı söylemiştim. Bu ifadeleri baskı altında ve şok halindeyken verdim. Bugün burada verdiğim ifadem doğrudur'' dedi. Sanık Selman Göknur Şener de iş adamı Murat Erdoğan'ın şoförü olduğunu belirterek, ''Erdoğan ile aynı evde kalırım. Tarkan da Murat Erdoğan'ın samimi arkadaşı olup 1997 yılından beri kendisini tanırım. Zaman zaman patronumun evine gelirdi'' diye konuştu. Hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadığını ve kimseye uyuşturucu madde tedarik etmediğini savunan Şener, Tarkan ve Murat Erdoğan'ı uyuşturucu madde kullanırken görmediğini öne sürdü. -TAHLİYE KARARI- Duruşmaya gelmeyen sanıklar Tarkan Tevetoğlu, Ömer Faruk Miras, Murat Erdoğan, Tarık Miras, Özlem Dinler Altun ve Gülperi Erçetingöz'ün mazeretlerini kabul eden mahkeme heyeti, sanıklardan Adnan Önsöz ve Mehmet Sami Geniş hakkında ise yakalama emri çıkarttı. Tutuklu sanıklar Recep Aytek ve Abdulmelik Geniş'in kaçma ve delilleri karartma şüphesinin kalmaması nedeniyle tahliyelerine karar veren mahkeme heyeti, sanıkları uyuşturucu madde atarken gördüğü belirtilen polis memurunun duruşmada tanık olarak dinlenilmesini hükme bağlayarak, duruşmayı erteledi. Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun avukatı Günsel Dede, duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine, müvekkilinin yurt dışında olduğu için mazeret bildirerek duruşmaya gelemediğini, ancak gelecek duruşmada mahkemede hazır olacağını söyledi. Dede, başka bir soru üzerine, şarkıcının bir iş gezisi nedeniyle Tayland'da olduğunu bildirdi.