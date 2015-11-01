Tarkan 1 Kasım'da oy kullanırken mühür ve pusulayı unuttu

Pop yıldızı Tarkan, 26. dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimlerde oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Tarkan, kabine oy pusulasını ve mührü almadan gidince kısa süreli panik yaşayarak "Heyecandan ne yapacağımı bilmiyorum ya" dedi.

Tarkan oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Heyecanlı olduğu görülen Tarkan duygularını gizleyemedi.

Kabine oy pusulası ve mührü almadan giden Tarkan "heyecandan ne yacağımı bilmiyorum ya" dedi.

Tarkan oyunu kullandıktan sonra "Vatana millete hayırlı olsun. Güzel günler göreceğiz. Barış dolu huzur dolu günler bekliyoruz." temennisinde bulundu.