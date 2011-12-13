-Tariş'in Alaşehir'deki üzüm depolarında yangın ALAŞEHİR (A.A) - 12.12.2011 - Tariş'in, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan üzüm depolarında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Alaşehir-Kula yolu üzerindeki Baklacı mevkisinde bulunan TARİŞ üzüm depolarında, kağıt ambalajların bulunduğu bölümde yangın meydana geldi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangına Alaşehir, Sarıgöl, Salihli ve Kula'dan gelen 20'ye yakın itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Olay yerinde, itfaiye erlerinin dumandan etkilenmeleri ihtimaline karşı 122 ambulansları hazır bulunduruluyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.