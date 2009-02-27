Tariş İplik'te üretim altı ay duracak

Tariş İplik ve Yağlı Tohumlar Birliği Başkanı Basri Özçoban, iplik sektörünün içinde bulunduğu darboğaz ve küresel krizin etkileri nedeniyle Tariş İplik Dokuma Sanayi İç ve Dış Tic. AŞ'nin üretimini mart ayı başından itibaren altı ay süreyle durdurma kararı aldığını açıkladı.



Başkan Özçoban, Avrupa'nın ve Balkanlar'ın en büyük fabrikası durumunda bulunan Tariş İplik'i ve çalışanlarını dünyayı saran ekonomik kriz karşısında daha fazla yıpranmaması için koruma altına aldıklarını, fabrikada çalışan hiçbir işçinin çıkarılmayacağını vurguladı.



Kriz nedeniyle ülke genelinde 200'ü aşkın tekstil fabrikasının kapandığına dikkat çeken Özçoban şöyle konuştu:



"Yıllık 19 bin ton işleme kapasitesine sahip tesisimizde kapasite kullanım oranı yüzde 80'lerden yüzde 57'ye düştü. Üretim miktarı yüzde 30 azaldı. Bu ağır şartlarda bir karar almamız gerekiyordu. Zararına üretim yapmaktansa üretime altı ay ara verme kararı aldık. Tamamen kapanma veya satış söz konusu değildir. Fabrikada çalışan 600 işçimiz kesinlikle çıkarılmayacak. İşten ayrılmak isteyenlere yasal hakları kuruşu kuruşuna verilecek. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için Türkiye İş Kurumu'na başvuruldu."



Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği'nin diğer şirket, işletme ve fabrikalarında da gerekli fizibilite çalışmalarının yapıldığını söyleyen Özçoban, "Onları da korumak için alınması gereken kararlar ne ise en kısa sürede alınacak ve hayata geçirilecek" dedi.

