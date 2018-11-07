TARİŞ fabrikasından çıkarılan işçiler için DİSK'ten eylem

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çiğli ilçesinde kurulu TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği fabrikasından sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldığı öne sürülen 7 işçi için Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'na (DİSK) bağlı Gıda-İş Sendikası üyeleri, eylem yaptı. Fabrika önünde yapılan eylemde, DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, \"Atılan işçiler işe geri dönene kadar fabrika önünden ayrılmayacağız. Sendika haklarını kullandıkları için cezalandırıldılar\" dedi.

DİSK\'e bağlı Gıda-İş Sendikası, İzmir’in Çiğli ilçesinde kurulu TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği fabrikasından sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldığı öne sürülen 7 işçi için fabrika önünde eylem gerçekleştirdi. Dün gece 63 eylemcinin gözaltına alınmasına değinen DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, \"İki kez TARİŞ\'le görüşme talep ettik. Onlar, \'Biz sendikalı işçi istemiyoruz\' dedi. İşçiler istifaya zorlanırken, yasalar neden uygulanmıyor? Bu yasalar hep işverenlerden yana mı olacak? İşçilerin hak ve özgürlükleri güvence altına alınmadığı taktirde demokrasiden söz etmek mümkün olmaz. İşçi arkadaşlarımız gece boyunca gözaltında kaldı. Suç var mı, yok. İşçiler yasal haklarını kullandı. Talebimiz insanca yaşamaya yetecek bir ücrettir. Sendikanın tanınmasını ve toplu sözleşme yapılmasını istiyoruz. Atılan işçiler işe geri dönene kadar fabrika önünden ayrılmayacağız. Sendika haklarını kullandıkları için cezalandırıldılar\" dedi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da talepleri kabul edilmediği taktirde İzmir halkına TARİŞ ürünlerini almama çağrısında bulunacaklarını belirtti.

\'İŞTEN ÇIKARMALARIN SENDİKA İLE İLGİSİ YOK\'

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin kurumsal iletişim birimi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

\"TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ve bağlı şirketlerin tabi olduğu yasal düzenlemeler gereği, geriye dönük faaliyetler gözden geçirilerek kadro yapısının, birliğin güncel ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Yaklaşık altı aylık süredir yürütülen bu uygulamalar kapsamında birim birleştirmesi, kadro nakilleri ve ihtiyaç fazlası personelin tasfiyesi gibi işlemler yürütülmüştür. 6 Kasım 2018 tarihinde de bu kapsamda 7 personelin iş akdi sonlandırılmıştır. Yürütülen işlemlerin sendikalaşmayla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Nitekim görevi sona eren personelin sendikalı, sendikanın ise yetkili olduğuna dair kurumumuza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Buna karşılık yetkili olmayan sendika, çalışanlarımızı iş yerini işgale teşvik etmiş, kurumumuz önünde çalışanlarımızın içinde olmadığı eylem grupları oluşturmuştur. Konu adli makamlara intikal etmiştir.\"

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