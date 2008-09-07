Tarımsal üretimde artış bekleniyor

Tarımla ilgili kuruluşların kayıtlarından derlenen verilere göre tahıl üretiminin 29.3, sebze üretiminin 27.1 ve meyve üretiminin de 15.8 milyon ton olması bekleniyor.



Türkiye, tarımsal üretimde geçen yıl ciddi ölçüde kayıp yaşadı. Kuraklık ve küresel ısınmanın olumsuz etkilediği 2007 üretimi, tahıl ürünlerinde yüzde 15.5, meyve üretiminde yüzde 4.3, sebze üretiminde ise yüzde 0.7 azalmayla sonuçlandı. Buğday üretimi, bir önceki yıla göre yaklaşık 3 milyon ton düşerken, çiftçilerin kaybının 5 milyar YTL’yi bulduğu resmi açıklamalarla duyuruldu.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2008 bitkisel üretimine ilişkin ilk verileri ise bu yıl üretimde önemli bir iyileşme tahminini ortaya koydu. Tahminlere göre geçen yıla kıyasla bu yıl meyvelerde yüzde 9.8, sebzelerde yüzde 5.6 ve tahıl ürünlerinde de yüzde 0.2 üretim artışı olacak.



Ancak 2007'ye göre fiyatı en çok artan ürünler arasında yer alan mercimekte yüzde 78,3'lük üretim kaybı beklentisi fiyatların yine rekorlar kırmaya devam edeceğinin habercisi oldu.



TÜİK, 2008 birinci tahmini bitkisel üretim verilerini cuma günü açıkladı. Buna göre 2008'in ilk erken tahmininde tahıl ürünlerinde üretimin 29.3 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 3,4 artışla yaklaşık 17.8 milyon ton, dane mısır üretiminin yüzde 18,4 artışla 4.2 milyon ton, çeltik üretiminin yüzde 18,2 artışla 765 bin ton olması beklenirken arpa üretiminin yüzde 18,4 azalarak 5.9 milyon tona gerilemesi öngörülüyor.



Ayçiçek üretimi yüzde 20 artacak



Baklagillerin önemli ürünlerinden fasulyede yüzde 0,3, nohutta yüzde 6,1 artış, kırmızı mercimekte yüzde 78,3, yeşil mercimekte yüzde 1,5 azalış bekleniyor. Yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 0,7 oranında azalış göstererek yaklaşık 4.2 milyon ton olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.



Ayçiçeği üretiminin yüzde 20 artarak yaklaşık 1 milyon ton olması beklenirken yerfıstığında üretimin yaklaşık 77 bin ton ile yüzde 10,8 azalacağı tahmin ediliyor.



Tütünün yüzde 34,1 artarak 100 bin ton, şekerpancarının yüzde 22,7 artarak yaklaşık 15.2 milyon ton, kütlü pamuk üretiminin ise yüzde 8,9 azalarak yaklaşık 2 milyon ton olması bekleniyor.



Meyvede yüzde 9,8 artış beklentisi



Sebze üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artış öngörülüyor. Sebze üretim miktarının 27.1 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Domateste yüzde 9,8, salatalıkta yüzde 0,4, kuru soğanda yüzde 11,6, dolmalık biberde yüzde 4,2, sivri biberde yüzde 0,1, sakız kabakta yüzde 6,3, baş lahanada yüzde 4,6, taze fasulyede yüzde 6,6, kavunda yüzde 6,5, karpuzda yüzde 4,2 artış; havuçta yüzde 7,8, patlıcanda yüzde 6, ıspanakta yüzde 5,7 azalma öngörülüyor.



Meyve üretiminin 2008'in ilk erken tahmininde bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artışla 15.8 milyon ton olması öngörülüyor. 2008'de bir önceki yıla göre elmanın yüzde 4, kayısının yüzde 27,8, eriğin yüzde 2,6 ve zeytinin yüzde 48 artacağı, kirazın ise yüzde 12 azalacağı tahmin ediliyor.



Turunçgil meyvelerden portakalda yüzde 0,1 azalış, mandalinada yüzde 0,7, limonda yüzde 2,9 artış bekleniyor. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 44,3, antepfıstığında yüzde 65,7'lik artış, cevizde ise yüzde 1'lik azalış öngörülüyor. Yaş çay üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak yaklaşık 1.1 milyon ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

