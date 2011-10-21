-Tarımsal kredi kullanımı yüzde 3 bin 700 arttı TBMM (A.A) - 20.10.2011 - Tarımsal kredi kullanımı bu yıl, 2002'ye göre yüzde 3 bin 700 artarak, 529 milyon TL'den 20,5 milyar TL'ye ulaştı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi milletvekillerine, ''Türkiye Tarımında ve Hayvancılığında Gelişmeler'' başlıklı broşür dağıttı. Broşürde yer alan bilgilere göre, tarımsal destek miktarı bu yıl, 2002'ye göre yüzde 239 arttı. 2002'de 1,8 milyar TL'lik tarımsal destek yapılırken, bu yıl bu miktar 6,3 milyar TL'ye ulaştı. Tarımsal üretim değeri 23,7 milyar dolardan 61,8 milyar dolara, tarımda kişi başı milli gelir bin dolardan 3 bin 500 dolara, tarım ürünleri ihracatı 4 milyar dolardan 12,7 milyar dolara çıktı. 2002'de 161 ülkeye bin 480 ürün ihraç edilirken, 2011'de 184 ülkeye bin 525 ürün ihraç edilmeye başlandı. Türkiye, tarımsal ekonomik büyüklük itibariyle dünyada 11. sıradan 7. sıraya yükseldi. Tarımsal kredi faiz oranı 2002'de yüzde 59 iken, bu yıl yüzde 0-5 aralığında seyrediyor. Bu yıl, 2002'ye göre en büyük artış oranı, tarımsal kredi kullanımında gerçekleşti. 2002'de 529 milyon TL'lik kredi kullanılırken, bu rakam 2011'de yüzde 3 bin 775 artarak 20,5 milyar TL'ye ulaştı. Tarımsal kredi kullanan çiftçi sayısı, 550 binden 788 bine yükseldi. 2002'de kullandırılan kredinin geri dönüş oranı yüzde 38-71 iken, bu yıl bu oran yüzde 98,8-95'e çıktı. Broşürde, bazı tarım ürünlerindeki üretim artış oranları hakkında da bilgi verildi. Mısır üretimi 2,1 milyon tondan 4,2 milyon tona, çeltik 360 bin tondan 900 bin tona, ayçiçeği 850 bin tondan 1 milyon 364 bin tona, kırmızı et 421 bin tondan 781 bin tona, beyaz et 726 bin tondan 1 milyon 444 bin tona yükseldi. Zeytin ağacı sayısı, 99 milyon adetten 161 milyon adete, gıda denetim sayısı da 39 binden 371 bine çıktı. Broşürde, hayvancılıktaki gelişmeler de şu şekilde yer aldı: Büyükbaş hayvan sayısı 2002'ye göre, 9,9 milyondan 11,5 milyona, kültür ırkı hayvan sayısı 1,86 milyondan 4,22 milyona ulaştı. Hayvancılık alanında 2002'de 83 milyon TL'lik destek yapılırken, 2011'de destek miktarı yüzde bin 500 artışla 1 milyar 358 milyon TL'ye yükseldi. Ziraat Bankasının hayvancılık sektöründe verdiği kredi miktarı 2002'de 47 milyon TL, bu yıl ise yüzde 17 bin artışla 8 milyar 251 milyon TL olarak gerçekleşti. Ziraat Bankasından hayvancılık kredisi kullanan çiftçi sayısı da 16 bin 426'dan 192 bin 975'e ulaştı.