Tarımsal girdi fiyatları yıllık yüzde 29 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin tarımsal girdi fiyatlarını açıkladı.

Buna göre tarımsal girdi fiyatları temmuzda yıllık bazda yüzde 29,38 yükseldi. 2016 yılında başlatılan endeks bu zamana kadar ki en yüksek seviyeye çıktı.

Tarımsal girdi fiyatları aylık bazda ise yüzde 1,98 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,05 artış gerçekleşti.

Alt gruplar incelendiğinde yıllık en fazla artış yüzde 62,43 ile gübre ve toprak geliştiricilerde oldu.

Yıllık bazda diğer alt gruplarda ise; yüzde 48,07 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 43,37 ile bina bakım masrafları oldu.

Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 9,90 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 12,23 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 18,79 ile malzemeler oldu.

Aylık bazda alt gruplara bakıldığında ise; Aylık en fazla artış yüzde 6,16 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu.

Diğer yükseliş gösteren alt gruplar ise; yüzde 3,79 ile enerji ve yağlar ve yüzde 3,10 ile bina bakım masrafları oldu.

Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,55 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,71 ile makine bakım masrafları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,44 ile malzemeler oldu.