Tarımsal girdi enflasyonu yıllık yüzde 105,7 artışla rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı (Tarım-GFE) açıkladı. Buna göre tarım-GFE aylık bazda yüzde 15,16 artarken, yıllık bazda ise yüzde 105,70 artış kaydetti. Böylece endeks yıllık bazda rekor kırdı.

Endeks aralık ayına göre yüzde 47,98, ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,42 artış gösterdi.

Gübrede yıllık artış yüzde 228

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 31,48 ile veteriner harcamaları ve yüzde 34,54 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 228,20 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 175,39 ile enerji ve yağlar olarak kaydedildi.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,73 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3,31 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 44,65 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 23,32 ile enerji ve yağlar olarak gerçekleşti.