Tarımda üretici enflasyonu yıllık yüzde 84 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin tarım üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) oranlarını açıkladı. Buna göre mart ayında tarım-ÜFE aylık bazda yüzde 12,02, yıllık bazda ise yüzde 84,11 artış kaydetti. Tarım-ÜFE bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 46,31, on iki aylık ortalamalar göre ise yüzde 36,59 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 11,50, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 17,49 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 25,66 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,20, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,56, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,98 artış gerçekleşti.

Yıllık en yüksek artış lifli bitkilerde görüldü

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 32,10 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 32,31 ile turunçgiller olarak gerçekleşti.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 208,09 ile lifli bitkiler, yüzde 148,76 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 110,56 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak kaydedildi.

Aylık en yüksek artış turunçgillerde

Aylık bazda alt gruplar incelendiğinde ise artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 5,16 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve yüzde 5,73 ile çeltik olarak gerçekleşti.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 18,17 ile turunçgiller ve yüzde 17,38 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 8,32 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler olarak kaydedildi.