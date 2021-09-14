Tarımda üretici enflasyonu yıllık yüzde 24 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarım ürünleri üretici fiyat endeksini (TARIM-ÜFE) açıkladı.

TÜİK verilerine göre tarımda üretici enflasyonu ağustosta aylık 1,77, yıllık ise yüzde 24,69 arttı. Tarımda üretici enflasyonu bu verilerle 26 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,37, ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,32 gösterdi.

Sektörler bazında bakıldığında ise bir önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,36, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,95 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,90 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,73, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde ,11, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,13 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 42,48 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti



Yıllık en fazla artış yüzde 42,48 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşirken, diğer alt gruplarda artış gösteren kalemler yüzde 38,59 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler ve yüzde 35,97 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 3,09 ile üzüm, yüzde 7,37 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 9,15 ile çeltik oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 9,33 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda gerçekleşti

Aylık en fazla artış yüzde 9,33 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda gerçekleşti.



Diğer alt gruplarda artış gösteren kalemler ise yüzde 5,52 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler ve yüzde 2,81 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Buna karşılık aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,10 ile çeltik ve yüzde 0,41 ile lifli bitkiler oldu. Aylık en fazla azalış ise yüzde 14,10 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda oldu.