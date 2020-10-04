Tarımda ithalata ödenen bedel, tarıma verilen desteklerin tam iki katına çıktı

Türkiye’nin tarım ürünleri ithalatı için ödediği bedel, tarıma verilen desteklerin iki katına ulaştı.

Sözcü’nün haberine göre, Son tarımsal destek verilerine göre 2003 yılından bugüne ithalata 312.5 milyar TL ödenirken, çiftçilere sadece 156 milyar TL destek ödemesi yapıldı.

Türkiye'nin tarım ürünü ihracatındaki artış ithalat artışının çok gerisinde kaldı. Son beş yılda tarım ürünleri ithalatının, tarım ürünleri ihracatının tam iki katına yükseldiği dikkat çekti. 2003 yılında 2.1 milyar dolar tarım ürünü ihracatı, 2.3 milyar dolar da tarım ürünü ithalatı yapılırken, 2019 yılında tarım ürünü ihracatı 5.4 milyar dolar, tarım ürünü ithalatı ise tam 9.3 milyar dolar oldu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran TÜİK verilerine göre ekim arazilerinin yüzde 26 azaldığını belirterek, giderek daha fazla çiftçinin tarımdan vazgeçtiğini söyledi. Kapıkıran, “Bunun ardında ithalat var. Çiftçimiz ithalat baskısı altındaki fiyatlandırma ile para kazanamadığı için tarlasını terk ediyor. Buğday ithalatı geçen yıl yüzde 69 arttı” dedi.