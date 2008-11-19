Tarımda dev akaryakıt ihalesi

Tarımda kullanılan akaryakıt ve madeni yağın yaklaşık yüzde 5'ini karşılayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (TTKMB) önümüzdeki 5 yıllık dönem ihtiyacı için akaryakıt alımına yönelik ihale, Ankara'da yapıldı.



TTKMB binasında firma temsilcilerinin önünde yapılan ihaleye, Opet Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi (PO) ile TP Petrol Dağıtım Limited Şirketleri teklif verdi. Söz konusu alım 5 yıllık dönemi (1 Ocak 2009-31 Aralık 2013) kapsayacak.



Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 16 bölge ihtiyacı için tedariki planlanan akaryakıt ve madeni yağın ihale sonucunun önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.



Halen 1,5 milyon çiftçiye hizmet götüren Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 16 bölge birliği ile bin 872 adet birim kooperatifi bulunuyor. Bir önceki dönem için Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin yapmış olduğu akaryakıt ve madeni yağ ihalesinde, 15 bölgenin ihtiyacını Opet şirketi, Tekirdağ bölgesinin ise Petrol Ofisi üstlenmişti.



Bu yıl ise şartnamede yapılan yeni düzenleme sonrasında 16 bölge müdürlüğünün ihtiyacı tek bir petrol şirketi tarafından karşılanacak.



Akaryakıt ve madeni yağ alım ihalesi her yıl 150 bin ton olmak üzere 5 yıllık bir süre içinde toplam 750 bin ton akaryakıtın temini ve dağıtımını içeriyor.

