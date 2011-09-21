-Tarıma destek sadece Türkiye'de arttı PARİS (A.A) - 21.09.2011 - Ekonomi İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye ülkelerde tarım sektörüne yapılan destek azalırken, sadece Türkiye'de bu oran artış gösterdi. Merkezi Paris'te bulunan OECD, üye ülkeler ve gelişmekte olan bazı ülkeleri de kapsayan 2010 yılı tarım alanındaki izleme ve değerlendirme raporunu bugün yayımladı. Raporda, OECD ülkeleri içinde tarım sektörüne verilen ortalama destek oranı giderek düşerken, Türkiye'de bu oranın arttığı görülüyor. OECD ülkelerinde 2010 yılında tarım sektörüne verilen destek rekor seviyede düşerek 227 milyar dolara indi. Bu rakamın yüzde 18'ini toplu brüt alımları oluşturuyor. Üye ülkelerde toplu brüt alımları oranı, 2008 yılında yüzde 20, 2009 yılında yüzde 22 olmuştu. Rapor, tarım sektörüne yapılan desteğin, 1980'li yıllardan bu yana en düşük seviyeye indiğini gösteriyor. OECD raporuna göre, tarım sektörü desteği, 1995-1997 yılından bu yana bütün OECD ülkelerinde düşerken bir tek Türkiye'de artış gösteriyor. Rapor, Türkiye'de, 1986-1988'de yüzde 20 olan tarım sektörüne desteğin 2008-2010'da yüzde 27'ye çıktığını gösteriyor. Türkiye'de bu oran 1995-1997 yılında yüzde 25 oldu. -En az destek Yeni Zelanda- Raporda, 2008 ve 2010 yılları arasında tarım sektörüne en az destek veren ülkeler sıralamasında yüzde 1 ile Yeni Zelanda başı çekerken, bu ülkeyi yüzde 3 ile Avustralya ve yüzde 4 ile Şili izliyor. ABD'de bu oran yüzde 9, İsrail'de yüzde 12 ve Kanada ise yüzde 16 seviyesinde bulunuyor. AB ülkelerinde tarım sektörüne verilen destek söz konusu yıllarda yüzde 22 olurken, bu oran OECD'de tarım sektörüne verilen yüzde 20 seviyesindeki ortalama destek oranının üzerinde kaldı. Tarım sektörüne en fazla destek veren ülkeler içinde yüzde 47 ile Güney Kore, yüzde 48 ile İzlanda, yüzde 49 ile Japonya, yüzde 56 ile İsveç ve yüzde 60 ile Norveç yer alıyor. OECD raporuna göre, tarım sektörüne verilen desteğin dışında altyapı ve araştırmalar, tanıtım gibi harcamaların da eklenmesiyle, OECD ülkeleri içinde tarım sektörüne yapılan destek miktarı 374 milyar doları buluyor. Bu miktar OECD ülkelerinin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 0,9'una denk düşüyor. Tarım sektöründe yapılan desteğin GSYH'ye oranında yüzde 2,33 ile Çin ilk sırada bulunuyor. Çin'de bu oran, 1986 ve 1988 yılları arasında yüzde 2,2 olarak belirlenmişti. Rusya'da ise 1995 ve 1997 yılları arasında yüzde 2,6 olan bu oran 2010 yılında yüzde 1,6'ya düştü. -Türkiye- Raporda, makro ekonomik gelişmeler çerçevesinde Türkiye'deki yüksek enflasyonun son yıllarda düşerek yüzde 10'un altına indiğine, işsizlik oranın ise nispeten yüksek olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin meteoroloji ve coğrafi koşullarının çok çeşitli tarımsal üretime olanak sağladığı ifade edilen raporda, Türkiye'den temel yiyecek maddeleri bakımından kendisine yetebilir durumda olduğu belirtildi. Tarla üretiminin tarım sektörünün yüzde 75'ine tekabül ettiği kaydedilen raporda, bu üretiminin yine yüzde 45'ini sebze ve meyve üretiminin oluşturduğu bildirildi. Dünyanın 7'inci büyük tarım üreticisi Türkiye'nin en büyük ticari ortağının AB, ABD ve Ortadoğu ülkeleri olduğu ifade edildi. Tarım sektöründe çalışanların, ülkedeki toplam istihdam içindeki oranının giderek düştüğü belirtilen raporda, 1995 yılında yüzde 43 olan bu oranın 2009 yılında yüzde 25 indiğine işaret edildi. Türkiye'de tarım sektörünün GSYH'ye oranının 1995 yılında yüzde 12 iken, bu oranın 2009 yılında yüzde 8,5'e düştüğü vurgulandı. 2009 yılı verilerine göre, Türkiye'nin ihracatının yüzde 12'sini ve ithalatının ise yüzde 5'ini tarım ürünleri oluşturdu.