-TARIMA 6,1 MİLYAR LİRALIK DESTEK ANKARA (A.A) - 21.11.2010 - Bu yıl 5 milyar 869 milyon lira olarak gerçekleşmesi öngörülen tarım destekleme bütçesi gelecek yıl 256 milyon lira artışla 6 milyar 125 milyon liraya yükselecek. 2011 Yılı Programına göre, gelecek yıl alan bazlı tarımsal destekleme ödemelerine 2 milyar 213 milyon lira, fark ödemesi destekleme hizmetlerine 2 milyar 68 milyon lira, hayvancılık desteklerine 1 milyar 267 milyon lira ayrılacak. Alan bazlı tarımsal destekleme ödemelerinin 101 milyon lirası organik tarım, iyi tarım, toprak analizi için kullanılacak. Mazot için 550 milyon lira, gübre için 680 milyon lira, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı için 70 milyon lira, çevre amaçlı tarım alanlarının korunması için 13 milyon lira ödenecek. 2011 yılında fındık için 707 milyon lira ödeme yapılması, alternatif ürüne geçenlere tütün için 8 milyon lira, fındık için 19 milyon lira ödenmesi öngörülüyor. Öte yandan, bu yıl 11 milyon lira olarak gerçekleşmesi öngörülen patates siğili desteği gelecek yıl verilmeyecek. Çay budama tazminatı ve masrafları için 65 milyon lira destek sağlanacak. Fark ödemesi destekleme hizmetlerine ise 2 milyar 68 milyon lira ayrılacak. Bu miktarın 1 milyar 116 milyon lirası arz açığı olan ürünler için, 790 milyon lirası hububat, 115 milyon lirası çay, 47 milyon lirası ise bakliyat (kuru fasulye, nohut, mercimek) için kullanılacak. Kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklere 302 milyon lira, tarım sigortası destekleme hizmetlerine 100 milyon lira ödenecek. Afetten zarar gören çiftçilere yardım ödemelerinin 11 milyon lira olması planlanıyor. Bu rakamın bu yıl için 138 milyon lira olarak gerekleşmesi bekleniyor. Diğer tarımsal amaçlı desteklere ise 50 milyon lira ayrılacak. 2011 yılı programında, GAP Eylem Planı kırsal kalkınma ve hayvancılık destekleri ise 114 milyon lira olarak öngörüldü.