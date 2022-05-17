Tarım yazarı Yıldırım: Türkiye, Hindistan'dan buğday aldı mı?

Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithalatı yapacağı haberlerini köşesinde değerlendirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Hindistan'dan buğday ithalatı yapılacağı haberlerini yalanlamıştı.

Yıldırım, Rusya ve Ukrayna'nın dünyadaki en büyük buğday ihracatçısı olduğunu ve iki ülkenin savaşa girmesiyle buğday arzı ve buna bağlı fiyatlarda artışın yaşandığına dikkat çekerek şöyle dedi:

"Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Joe Biden ile 11 Nisan’da yaptığı telefon görüşmesinde Dünya Ticaret Örgütü’nün izin vermesi durumunda ellerindeki stokları dünya ile paylaşmaya hazır olduklarını söylediği açıklandı. Bu özellikle Afrika ülkeleri için 'umut verici' bir gelişme oldu.

Hindistan ağırlıklı olarak Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka gibi komşu ülkelere buğday ihraç ediyor. Hindistan medyasında ve uluslararası ajansların geçtiği haberlerde Hintli buğday ihracatçılarının bu yıl 8 milyon ton civarında olan ihracatı10 milyon tona çıkarmak için çalışma yapıldığı bilgileri yer aldı. Nisan ayında Hindistan Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dünyanın en büyük buğday alıcısı ülkelerden Mısır, Türkiye, Nijerya ve İran gibi ülkelerle görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Bu haberlerde ihracat yapılacak yeni pazarlar arasında Türkiye ve Mısır’ın da olduğu özellikle yazıldı.

Hindistan bir yandan ihracat yapacağını duyururken bir yandan da aşırı sıcaklar nedeniyle üretimde kayıp yaşayacaklarını ve bu nedenle 14 Mayıs itibariyle ihracatın yasaklandığını ilan etti."

"Türkiye, Hindistan'dan buğday aldı mı?"

Yıldırım yazısının "Türkiye, Hindistan'dan buğday aldı mı?" alt başlıklı bölümünde ise şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Hiindistan’dan buğday alması konusuna gelince, TMO 30 Haziran 2021- 29 Nisan 2022 döneminde 13 kez buğday ithalat ihalesi açtı. Bu ihalelerden son ikisi iptal edildi. Ofis yetkilileri bu ihalelerin hiçbirinde Hindistan’dan teklif alınmadığını ve devlet olarak Hindistan’dan buğday alımının söz konusu olmadığını söylüyor.

Özel sektör firmalarının birçok pazarda olduğu gibi Hindistan’da da fiyat araştırması için çalışmalar yaptığı ancak fiili bir ihracatın gerçekleşmediği iddia ediliyor. Hindistan’dan buğday ithalatına ilişkin haberler yayınlandıktan 3 gün sonra Tarım ve Orman Bakanlığı bu ülkeden ithalat yapılmadığını açıkladı. Bu gecikme, ithalatın yapıldığı yorumlarına neden oldu. Bakanlık, ihracata yasak geldikten sonra açıklama yapması dikkat çekti.

Özetle, buğday gibi stratejik bir üründe dünyadaki dengeler her an değişebiliyor. Yıllardır söylediğimiz gibi buğdayın anavatanı olan Türkiye’nin ithalata değil üretime dayalı bir politika ile kendi ihtiyacı olan buğdayı üretmesi gerekir."

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