Tarım yazarı Yıldırım Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi: Ekmek ve yağ fiyatları artabilir

Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Rusya-Ukrayna krizinin Türkiye'de tarımda yol açacağı olası etkilerini değerlendirdi. Yıldırım, Ukrayna ve Rusya'nın toplamda 120 milyon tonu aşan bir hububat ihracatı ile dünya piyasalarını etkileyebilecek ülkeler olduklarına dikkat çekti.

2021'de Türkiye'nin Rusya'dan 1,8 milyar dolar değerinde buğday ithalatı yaptığını, ayçiçek yağı ithalatını da yüzde 42 artırdığını ifade eden Yıldırım şöyle dedi:

"Türkiye, Rusya’dan aldığı buğdayın önemli bir bölümünü un ihracatında değerlendiriyor. Ambargo nedeniyle Türkiye'nin buğday ithalatı yapamazsa veya buğday fiyatı artarsa un ihracatı olumsuz etkilenebilir. Ayrıca, buğdayın bir bölümü de içerde ekmek üretiminde kullanılıyor. Un fiyatının artması nedeniyle ekmek fiyatlarının yükselmesi gündeme gelebilir.

Un ihracatının yanı sıra arpa, mısır gibi ürünlerin ithalatında sorun yaşanması durumunda yem sektörü dolayısıyla hayvancılık sektörü olumsuz etkilenebilir. Ayçiçeği ithalatında sıkıntı yaşanırsa yağ fiyatlarının artmasına neden olabilir."

Rusya'nın Türkiye için hem ithalatta hem de ihracatta önemli bir ülke olduğuna değinen Yıldırım "Rusya'nın 2021 yılı tarım ürünleri ihracatı 36 milyar doları aştı. Bu ülkeden tarım ürünü ithalat rekoru ise Türkiye'ye ait. Uzun yıllar Rusya'dan en fazla tarım ürünü ithal eden Çin ikinci sırada. Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatında ise Rusya 3’üncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin Rusya'dan 2021 yılında yaptığı toplam tarım ürünleri ithalatı 4.3 milyar dolar. Rusya'ya yaptığı ihracat ise 1.5 milyar dolar seviyesinde." bilgilerini paylaştı.

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