Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 'modern kölelik': 24 bin 447 işçi kadrosuz çalışıyor

Tarım ve Orman Bakanlığında 24 bin 447 işçinin kadrosuz çalıştığı ortaya çıktı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in bakanlıklarda kadrosuz çalıştırılan işçilere ilişkin yönelttiği soruya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şu yanıtı verdi:

“Bakanlığımıza bağlı ve ilgili kuruluşlarında halihazırda 8 bin 478 mevsimlik işçi, 8 bin 176 geçici işçi, 5 bin 954 taşeron firma işçisi, 2 bin 339 toplum yararına programı (TYP) kapsamında çalışan işçi mevcuttur. 2020 yılı ocak ayı itibariyle son beş yılda 1719 mühendis işe alınmış olup, mevcut mühendis sayısı 11 bin 416’dır.”

Evrensel'in haberine göre ‘modern kölelik’ uygulamasının bakanlıklarda devam etmesinin, iktidarın emekçilere bakışının yansıması olduğunu belirten Gürer, “Tüm işçilere kadro sözü verip, işçileri geçici, mevsimlik, taşeron firma çalışanı ve TYP çalışanı olarak ayrıştırıp kıdemsiz, ihbarsız güvencesiz, düşük ücretle çalıştırmak sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmaz. Kadro emekçilerin hakkıdır. Ayrıca Bakanlıkta mühendis sayısı işlevine göre yetersizdir. Ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri ve veterinerler işsizdir. Bir an önce Tarım ve Orman Bakanlığında hizmete yetecek kadar mühendis alımı sağlanmalıdır. İşçilerin hakkının verilmediği yerde, mühendislerin de iş beklentileri karşılanmamaktadır” diye konuştu.