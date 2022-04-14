Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Balıkçılıkta av yasağı ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçılık av sezonunun 15 Nisan Cuma günü kapanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise yasağın Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül itibariyle kalkacağı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2021-2022 Balıkçılık Av Sezonu Yasağı" endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için (gırgır ve trol av araçları ile yapılan avcılık) tüm denizlerimizde 15 Nisan 2022 tarihinde (Cuma) başlayacaktır.

Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerimizde 1 Eylül 2022 tarihinde, Akdeniz'de ise 15 Eylül 2022'de başlayacaktır. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımız bu yasaktan muaf olup, yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecektir.

Yasak sezonda, gerek küçük ölçekli balıkçılardan gelen balıklarla, gerekse yetiştiriciliği yapılan çiftlik balıkları ile yaz sezonu boyunca halkımızın balık ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak imkan bulunmaktadır.

Yasadışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimleri de yapan Bakanlığımız, 2021 yılında toplam 193 bin 608 denetim gerçekleştirmiş, kaçak avcılıkla elde edilen 1.061 ton su ürününe el koymuş, 6 bin 798 kişi ve iş yerine 27 milyon 597 bin lira idari para cezası uygulamış, ayrıca kurallara uygun avlanmayan 152 adet gemiye el koyarak mülkiyetini kamuya geçirmiştir.

Yasağın başladığı 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren yaklaşık 4,5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılarımız, Bakanlığımızdan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla karasularımız dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabileceklerdir.

Balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulması, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önem arz etmektedir"