Tarım ve Orman Bakanlığı Daire Başkanı, iş göremezlik raporu aldığı tarihlerde AKP'li Hamza Dağ'ın Çin ziyaretine katılmış

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a danışmanlık yaptıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'na Daire Başkanı olan Haydar Dutak'ın rapor skandalı ortaya çıktı. Hastaneden 1 ay “iş göremezlik raporu” alan Dutak'ın, raporun geçerli olduğu tarihlerde, Hamza Dağ'la birlikte Çin'e gittiği anlaşıldı. Çin'e giden heyet arasında, Daire Başkanı Dutak'ın da yer alması “sahte rapor” tartışması doğurdu. Dutak'ın, “devlet memuru” sıfatıyla partinin Çin ziyaretine katılması da tartışma yarattı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Haydar Dutak, 8 Kasım 2019'da, İzmir Gaziemir Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne “yatış” yaptı. Eklem bozukluğu teşhisi konan Dutak'a 11 Kasım 2019 ile 10 Aralık 2019 arası “iş göremezlik raporu” verildi. Dutak'ın raporlu görüntü tarihlerde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir grup AKP'liyle Çin'e tur düzenledi. Komünist Partisi'nin daveti gerekçesiyle bu ülkeye giden AKP'li heyet arasında, Türkiye'de raporlu görünen Haydar Dutak da yer aldı. Dutak'ın Çin turu sosyal medyada da yer aldı.