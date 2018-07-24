Tarım ve Orman Bakanı: Uçaklarımız ve helikopterimiz Yunanistan'a hareket etmek için hazır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan'daki orman yangınıyla ilgili, "Mevkidaşımla konuştum. İzmir'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil." dedi.

Pakdemirli, Meclis'te basın mensuplarının sorusu üzerine, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçramasıyla ilgili Yunan mevkidaşı ile görüştüğünü ve şu an herhangi bir ihtiyacın bulunmadığı yanıtını aldığını söyledi.

Yangın söndürme uçaklarının her ihtimale karşı İzmir'de konuşlu halde bekletildiğini belirten Pakdemirli, "Mevkidaşımla konuştum. İzmir'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil. Talep gelmesi halinde 45 dakika mesafedeyiz, anında müdahaleye hazırız." diye konuştu.

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"Uçaklarımız ve helikopterimiz Yunanistan'a hareket etmek için hazır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra bir kez daha dışişleri bakanlığı görevini üstlenmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan'da yaşanan yangından dolayı üzüntülerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yunan halkına ve Yunanistan hükümetine de başsağlığı dileklerimi yinelemek isterim. Bu sabah Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı arayarak hem başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de yardım yapabileceğimizi kendisine söyledik, hazır olduğumuzu söyledik. Daha sonra kendisi ilgili bakanla da görüşerek şimdilik böyle bir yardıma ihtiyaç duymadıklarını söyledi ve teşekkür etti."

Kocias'ın zaten yağmurun da başlayacağını söylediğini aktaran Çavuşoğlu, "Biz yine de kendisine söyledik. Hazırız. Şu anda yangın söndürme uçaklarımız ve helikopterimiz ihtiyaç halinde Yunanistan'a hareket etmek için hazırdır." diye konuştu.