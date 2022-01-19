Tarım ve Orman Bakanı: Tehlike arz eden ırklar için kayıt için süresi uzamayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa sokaktan topladığı hayvanları, bir ay içerisinde sahiplendiremezse uyutuyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Biz, kısırlaştırarak bu işi çözeceğiz" dedi. Pakdemirli, "yasaklı ırkların" kayıt alınması konusunda 14 Ocak'ta dolan süreyi uzatmayı düşünmediklerini dile getirdi.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yasaklı ırkların kayıt altına alınmasıyla barınaklardaki son duruma ilişkin olarak bilgi verirken, kayıt süresini uzatmayı düşünmediklerini söyledi. 2 bin 42’si Ankara, 5 bin 455’i İstanbul ve 2 bin 896’sı İzmir’de olmak üzere Türkiye genelinde toplam 23 bin 406 köpeğe mikroçip takıldığını dile getirdi. Barınaklara götürülen 'tehlikeli ırkların' sahiplerine verilmeyeceğini söyleyen Pakdemirli "Yurt dışından kayıt altına alınmamış yasaklı ırktaki köpeklerin ülkemize girişine de izin yok" dedi.

Pakdemirli, "Avrupa sokaktan topladığı hayvanları, bir ay içerisinde sahiplendiremezse uyutuyor. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Ne yapacağız? Kısırlaştırmayı tamamlarsak, popülasyon azalır. Belediyelerin bu konudaki çalışmalarını biraz daha hızlandırmaları gerekiyor. Hayvanlarımız çok değerli. Ama insanlarımıza zarar verdiğinde gerekli tedbirleri almamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de toplam 98 bin hayvan kapasiteli 287 tane hayvan bakımevi bulunuyor” diyen Bakan Bekir Pakdemirli "Barınak yapımında belediyelere yüzde 40'a kadar yardım ediyoruz. Şu ana kadar 53 milyon 431 bin TL hayvan bakımevi yapımı, 25 milyon 227 bin TL de sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılması için destek sağladık" şeklinde konuştu.

"10 köpek etrafımı sardı"

Pakdemirli "Sokaktaki hayvanlar aç kaldıklarında hayat mücadelesine giriyor. Yemek bulabilmek için sürü içgüdüsüyle hareket ediyorlar. 2018 yılında İstanbul Kadıköy’de bisikletle giderken etrafımı 10 tane köpek sardı. Ne olduğunu anlamadım. Bana saldırdılar. Korkmadım ama bir tanesi bacağımdan ısırdı. Bunlar yaşanabiliyor. İnsanlarımızın sokak hayvanlarıyla iç içe olması güzel ama vahşileşme ortamına müsaade etmemeliyiz" diye konuştu.

Pakdemirli, kayıt altına alınan köpeklerin cinslerini de açıkladı. Buna göre 10 bin 186 Pitpull Terrier, 6 bin 563 Dogo Argentino, 5 bin 436 American Staffordshire Terrier, 1.195 American Bully, 14 Fila Brasileiro ve 12 Japanese Tosa cinsi köpek kaydedildi.