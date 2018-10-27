Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 'destek' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçiye destek açıklaması geldi. Pakdemirli, "Destek miktarımız hububatta 3 liradan 6 liraya, pamukta 7 liradan 14 liraya, fındık, zeytin ve kapsama giren meyvelerde 10 liradan 20 liraya ton bazında olmak üzere yükseltilmiştir" dedi.

"Lisanslı depolarda ilave kira, nakliye ve analiz desteği tebliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı" diyen Pakdemirli, "Ayrıca nakliye desteği de 25 lira ton, analiz desteği de 25 lira parti başına olmuştur" ifadesini kullandı.

Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan fındık ile ilgili açıklama yapmış, ürünlerin alış fiyatının yükseldiğini duyurmuştu.