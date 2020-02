Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli telekonferansla partililere seslendi

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir’de milletvekilleri ve teşkilatın yoğun katılımı ile İl Danışma Meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya telekonferans yöntemi ile bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımda yakın bir zamanda 5 yıllık programı açıklayacaklarını söyledi. Yerel seçimde birlik vurgusu yapan Pakdemirli, \"Şahsi hırslarımız ile hareket etmemeliyiz. ‘Ben varsam var, yoksam bu dava yok’ diye hareket etmemiz gerekiyor\" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı, bir otelde 2 bin 500 partilinin katılımı ile yapıldı. Toplantıya AK Parti İzmir milletvekilleri de katıldı. Toplantıya telekonferanslı ile bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den, teşkilata yerel seçimlerde sıkı çalışmaları konusunda uyarılar geldi. Teşkilat üyelerinin, bir birini yıpratmamasını isteyen Bakan Pakdemirli, ayrıca yakında tarımda 5 yıllık programlarını açıklayacaklarını ve Ege’ye özel üretimi arttırarak, çiftçinin mutlu olmasını sağlayacaklarını dile getirdi. Yerel seçimde birlik vurgusu yapan Pakdemirli, \"Hepimizin gönlünde bir aslan yatıyor olabilir. Olmadığında şahsi hırslarımız ile hareket etmemeliyiz. ‘Ben varsam var, yoksam bu dava yok’ diye hareket etmemiz gerekiyor\" diye konuştu.

‘KİMSE HAKKINDA DEDİKODU YAPMAYIN’

Pakdemirli, teşkilattan dedikodu yapmamalarını da isteyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Lütfen kendinizden başkasını rakip görmeyin. Arkadaşlarınızı üzmeyin, kimse hakkında kötü konuşmayın. Lütfen kimse hakkınsa dedikodu yapmayın. Siyasette rekabet güzel ama daha fazlasına girmeyin. Ben senelerdir bunu yaptım. Bana yapılan bir şey varsa bile gülüp geçtim. Dost olmadığını bildiklerime dahi her zaman sahip çıktım, ilgilendim. Yardımcı olmaya çalıştım. Hiç hesap yapmadım bundan sonra da yapmayı düşünmüyorum. Bu davayı kişiselleştirmemiz lazım.’ Nasipse gelip Çin’den yemenden, nasip değilse ne gelir elden’ demişler. Buna da en iyi örnek benim. Seçimlerde aday adayı oldum, milletvekili listelerinde yer almadım. Sahaya indim çalıştım, sızlanmadım, ağlamadım. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz başka ülkemiz yok dedim. Benim aldığım terbiyede göreve talip olmak yok. Bakanlık görevi bana Cumhurbaşkanlığımızın takdiri ile nasip oldu. Hepimizin kalıcı görevi AK Parti üyeliği. Diğerleri gelip geçici. Rabbim bana bu görevi güle güle teslim almayı nasip etti.\"

‘AK PARTİ’NİN SAVUNUCULUĞUNU BIRAKMAYACAĞIM’

Bakan Bekir Pakdemirli, 16 yıllık AK Parti kazanımlarının kalıcı olması için 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimleri olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Menderes ile başlayan Özal ile devam eden ve Recep Tayyip Erdoğan ile de halka hizmet anlamında zirveye ulaşan bu hoş sedanın devam etmesi mutlaka gerekiyor. Yoksa ittihat ve terakki yani sözde birlik ve gelişme anlamını taşıyan ama Osmanlı İmparatorluğu\'nu çökerten zihniyetin devamı da, köşesinden bizim tökezlememizi bekliyor. İnanın üstümüzde büyük bir vebal var. Teşkilatımızın her kademesindeki kardeşimizin kapı kapı dolaşması lazım. Bu mesele AK Parti meselesi değil, Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil. Bu mesele milletin meselesidir’ dememiz gerekiyor. Bu doğrultuda kadın ve gençlerimizin ev ziyaretleri yapması gibi zorlu bir ev ödevi düşüyor. Bundan böyle sadece kadınlarımız değil sorumluluk hepimizin sırtında. Ben bazı illere teşkilatlarımızla buluşuyorum. AK Parti için oy istiyorum. Bunun için ‘Nasıl olur da teşkilata giderek Ak Parti için nasıl oy devşirir.’ Buradan bilinsin ki ben AK Parti’nin üyesiyim, geçmişte de teşkilatta çalıştım, bundan sonra da asla ve asla AK Parti’nin savunuculuğunu bırakmayacağım. Görevim ne olursa olsun. Yakında tarımda 5 yıllık programımızı açıklayacağız. Ege’ye özel üretimimizi arttıracak, çiftçimizi mutlu ettirecek hazırlıklarımız sürüyor. En yakın zamanda da bunların müjdesini vereceğiz.\"

‘EKONOMİK OPERASYON YAPILIYOR’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yerel seçimlerin yaklaştığını, 2 bin gönüllü ile birlikte sahada çalışacaklarını söyledi. Gönüllüler ile birlikte ev ev, kapı kapı önemli çalışmalar hayata geçireceklerini ifade eden Hamza Dağ, ekonomideki gelişmelere dair de konuştu. Dağ, “24 Haziran seçimlerinden bugüne kadar neler yaşandı? Seçimler geçti, ortada herhangi bir mesele yokken, ülkede seçimler geçmiş istikrar varken, turizm geliri, büyüme rakamlarında bir çok önemli mesafeler kat etmişken baktık ki bir andan döviz üzerinden bir ekonomik operasyon yaşatıldı. Ama hem Hazine ve Maliye Bakanımızın hem de Cumhurbaşkanımızın önemli hamleleri ile ekonomimiz üzerinde yapılmaya çalışılan operasyonu bertaraf edip artık yolumuza bakıyoruz. Bunda sonra da yapılması gereken ne varsa reel ekonomiye dair hamleler dövize dönük hamleler atılmaya devam edecek. Her alanda ilerleme yaptığımız gibi ekonominin de ne kadar önemli olduğunu biliyoruz\" dedi. Hiçbir reel ve rasyonel durumun, yaşanan ekonomik operasyonu makul gösteremeyeceğini savunan Hamza Dağ, 4 Aralık 2105’te, Suriye sınırında düşürülen Rus jetinin, yine Doğu ve Güneydoğu’daki hendek olaylarının, ülkede ekonomiye herhangi bir zarar vermediğini ifade etti. Dağ, \"O dönem dolar üzerinden böyle bir şey yaşamadık. Ama şimdi hem istikrar var, hem büyüme rakamları sürekli ilerliyor, hem de ihracat rakamları rekor üzerine rekor kırıyor. Bir bakıyorsunuz birileri finans sektörü üzerinden bir takım operasyonlar yapıyor\" diye konuştu.

MUHALEFE ‘ANDIMIZ’ ELEŞTİRİSİ

Hamza Dağ, konuşmasının devamında 30 Ocak’ta yapılan Soçi Zirvesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, İdlib konusunda olumlu bir kararın çıkmasını sağladığını savundu. Türkiye’ye gelen mültecilerin yaşadıkları zorluklara değinen Dağ, herkesin yurdunu bırakıp Türkiye’ye sığınan mülteciler konusunda empati yapması gerektiğini söyledi. Hamza Dağ, son günlerin tartışma konularından biri olan Andımız üzerinden de muhalefeti eleştirerek, \"CHP Genel Başkanı bu konu ile ilgili ağzını bile açmadı. HDP ile ittifak yapacaklar ya sözüm ona gizli ittifak. O ittifaka zarar gelmesin, ‘benden rahatsız olurlar’ diye Kılıçdaroğlu ağzını bile açmadı. Herkesin bir duruşu olur. Bizim duruşumuzda bir farklılık olmadı. İttifak halinde olsak bile bu konudaki duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. 15 Temmuz’dan bu yana önemli bir dönemeci yaşadık, yerlilik ve millilik konusunda önemli bir ittifak yaptık\" diye konştu.

‘ADAYLIK AÇIKLAMASI YAPILMAYACAK’

Toplantıda konuşan Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti\'nin kurulduğu günden bu yana çeşitli görevlerde yer aldığını söyledi. İzmir\'de AK Parti içinde önceden bazı vefasızlıkların ve haksızlıkların olduğunu ileri süren Şengül, bunların partililerin moralini bozduğunu dile getirdi. Şengül, \"Adaleti önce parti içinde sağlamak gerekiyor. Kendi içimizde samimiyetimizi sağlayamazsak dışarı çıktığımızda da vatandaşa kendimizi anlatamayız. 2002\'de genel başkanımız ile yola çıktığımızda tabelalarımızı bu millet astı. Hiçbir şey beklemeden gece gündüz koşturdu. Süreç içinde çok büyük haksızlıklar oldu. Benim 15 yıl koşturan mahalle başkanım, temsilcim dışarıda bırakıldı\" diye konuştu. Samimi olacaklarını ve çalışırken yüreklerini ortaya koyacaklarını vurgulayan Şengül, şunları söyledi:

\"Bu partiden içeri girmemiş insanları meclis üyesi yaptık. Önümüzdeki süreç içinde şunun sözünü veriyorum; mahalle başkanı olmayan bir meclis üyesi listesini asla kabul etmeyeceğim. Önce bir alın teri dök ondan sonra meclis üyesi ol. Bundan sonra aday adayı olanları açıklama yapmayacak, il başkanlığı gerekli çalışmayı yaptıktan sonra adaletli olarak birini belirleyeceğiz.\" Şengül, CHP’yi de eleştirerek, \"Bunlar 4 yıl yatıyor. Sonra son 6 ay Atatürk üzerinden Cumhuriyet üzerinden hassasiyet geliştiriyor. Artık İzmirli bunu yemiyor, inanmıyor. İzmir 6 ay sonra size sandıkta gerekli cevabı verecek. CHP\'nin kalesi olarak görüyorlar İzmir\'i. Kaleye kimin bayrak dikeceğini 31 Mart\'ta göreceğiz.\" dedi.

BAŞKAN BADEM’E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

AK Partili belediye başkanları adına konuşma yapmak için sahneye çıkan Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem’e doğum günü sürprizi yapıldı. Badem, konuşmaya başladığı sırada İl Başkanı Şengül ve bazı partililer, üstünde mumları olan bir pasta ile ‘İyi ki doğdun Mahmut Badem’ diyerek sahneye çıktı. Sürpriz karşısında duygulanan Badem, yaşının sorulması üzerine espri yaparak ’47 yaşına bastım’ dedi ve mumları üfledi. Badem, 66 yaşına girdi. Toplantı, konuşmaların ardından son buldu.

FOTOĞRAFLI