Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Son iki yılda tarımsal hasıla yüzde 45 arttı, Avrupa'da lider olduk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği işbirliği ve güç birliği sayesinde, ülkemizin tarımsal hasılası yüzde 45'lik artışla 275 milyar liraya çıktı. Dolayısıyla ülkemiz, Avrupa'da lider olup dünyada ilk 10 ülke arasındaki yerini korudu" dedi.

Reyhanlı Barajı'nın açılış törenine katılan Pakdemirli, Türkiye'nin son iki yılda tarımsal hasılasını yüzde 45 artırdığını söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Toplamda 1,3 milyar lira maliyeti bulunan Hatay Reyhanlı Barajımız ile DSİ Hatay yatırımlarımız 900 milyon metreküp suyu depolayacak, Hatay'ın sulanabilir arazisinin yarısına sulama suyu temin edecek, 500 bin vatandaşımızın içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan mega yatırımlardır.

"Büyük bölümünü Cumhurbaşkanlığı Sisteminin hızlı ve etkin yapısı sayesinde tamamladığımız, yeşilin bozkıra karşı verdiği mücadelenin başarılı bir hikâyesini yazdığımız bu yatırımlarımız; inşallah bu kadim toprakların suya hasretini bitirecek. Son 2 yılda da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği işbirliği ve güç birliği sayesinde, ülkemizin tarımsal hasılası yüzde 45'lik artışla 275 milyar liraya çıktı.

"Dolayısıyla ülkemiz, Avrupa'da lider olup, dünyada ilk 10 ülke arasındaki yerini korudu. Su, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizim de, bütün politikalarımızı belirleyen en önemli öznedir. Bir damla suyumuzun dahi boşa akmaması ve su kaynaklarımızın değerlendirilmesi adına, son 18 yılda, tam 585 adet baraj inşa ederek suyun gücünü milletle buluşturduk. Bu oran, cumhuriyetin ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katıdır."