Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Milli birlik ve beraberlik gününde ağaç üzerinden siyaset yapanları ayıplıyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlara yapılan müdahalelerin yetersizliğine yönelik eleştirilere uğramasına ilişkin olarak, "Böyle milli birlik ve beraberlik gününde ağaç üzerinden siyaset yapanları ayıplıyorum. Ağaçların, hayvanların bu şekilde yanmasını kim ister..." diye konuştu.

Her ülkenin yangına müdahale kapasitesinin istatistik verilerine göre hesaplandığını söyleyen Pakdemirli, "Biz de bu istatistikleri bakarak kararlar alıyoruz. Bakın Orman Teşkilatı çok donanımlı ve tecrübeli bir teşkilattır. O istatistiklere göre yapılan planlamalar doğrultusunda 27 helikopterden 39 helikoptere çıktık. Hatta acaba fazla mı alıyoruz, dedik... Uçakları arttırdık... 9 İHA görev yapıyor... ABD’den sonra askeri İHA’ları yangında kullanan tek ülke biziz..." ifadelerini kullandı.

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