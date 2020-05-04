Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Limonun ihracatını açsak fiyatı 30 TL'ye çıkar, ekim ayına kadar izin vermeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tedbir olarak getirilen ihracat yasaklarının bir süre daha devam edeceğini söyledi. Pakdemirli, "Bugün limonun ihracatını açsak fiyatı 30 TL’ye çıkar. Bunun için en azından eylül ekim aylarına kadar ihracatına izin vermeyeceğiz” dedi.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü köşesinde Pakdemirli’nin ifadelerine yer verdi. Pakdemirli, pandemiye tarım açısından sıkıntılı olmayan bir dönemde yakalandığını söylerken "Bu süreç içerisinde herhangi bir sorunumuz olmayacak" ifadesini kullandı.

Acet’in köşesinin bir kısmı şöyle:

"Böyle zor zamanlarda insanların aklına gelen ilk sorulardan biridir:

"Acaba ülke olarak açta açıkta kalır mıyız” sorusu.

Dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye tarım ve gıda durumumuz nedir diye sordum.

Çok şükür iyiymiş.

Şöyle anlattı durumu:

"Pandemiye tarım açısından sıkıntılı olmayan bir dönemde yakalandık. Ürünlerin hasat mevsimi geldi. Bu süreç içerisinde herhangi bir sorunumuz olmayacak. Halkımız rahat olsun.”

Bakan Pakdemirli’nin sözlerinden salgına karşı alınan önlem ve kararların daha çok ekim sonrasıyla ilgili olduğu sonucunu çıkartıyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü sonbaharda yeni bir dalganın gelebileceği uyarısını alenen yapmış durumda zaten.

Böyle bir ihtimale karşı en temel ihtiyaç olan Gıda ve tarım sektöründe muhtemel ‘zor zamanlar’ için hazırlıklı olmakta büyük fayda var.

Bazı ürünlere ihracat sınırlamalarının getirilmesi, ekilebilir durumda ne kadar arazi varsa ekilmesi, hazineye ait toprağın vatandaşa tahsis edilmesi gibi uygulamalar hayata geçiriliyor.

Üreticileri çok memnun olmayabilir ama bazı ürünlere ihracat sınırlaması getirilmesinin halkımız için şöyle bir iyi tarafı var:

Sofralara daha kaliteli ürünler geliyor.

Mesela, iyi bir limon tüketicisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

İhracat sınırlaması getirildiği için önümüze artık suyu bol limonlar geliyor.

Önceden bunlar ihracata gidiyor, bize sıka sıka birkaç damla çıkarabileceğiniz türleri kalıyordu.

Bu konuyla ilgili bakan Pakdemirli şöyle diyor:

"Soğanın ihracatını kısıtladık ve fiyatlar normale döndü. Aynısını limonda da yaptık. Bugün limonun ihracatını açsak fiyatı 30 TL’ye çıkar. Bunun için en azından eylül ekim aylarına kadar ihracatına izin vermeyeceğiz."