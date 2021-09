Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 ilde 6 noktada orman yangınının devam ettiğini, 28 Temmuz'dan beri çıkan 223 yangından 117'sinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangınlarla ilgili olarak yaptığı son basın açıklamasında Muğla Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan, Çine ve Isparta Sütçüler'de yangınların devam ettiğini bildirdi. Milas'taki yangına ilişkin olarak ayrıntılı bilgi paylaşan Pakdemirli,"Yangının 4 tane odağının etrafı çevrildi, bir odağı var ona karardan ulaşamıyoruz. Hava tahkimatı iyi gitmesine rağmen karadan oraya arazinin sarp olması ve makilik bitki örtüsünün sarp olmasından dolayı ulaşamadığımız bir alanda. Şu an itibarıyla önemli bir tehlike arz etmiyor. Bunu da takip ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın görevli olmayanların yangın alanına alınmayacağına dair yaptığı açıklamanın ardından uyarı yapan Pakdemirli, "Can güvenliği için yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu doğru bir durum. Birçok vatandaşımız yangın edeyim diyor ama orman yangınlarına müdahale etmek teknik bir iş" ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yangınlar üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini savunurken, "Siyaset yapacaksanız başka alan arayın. Başka alanlarda başkan malzemeler illaki vardır, siyaset yapacaksanız proje üretin" düşüncesini dile getirdi.

Pakdemirli şunları söyledi:

"Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor. 223 yangından 217'si kontrol altında.

Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından sıkıldı. Bir nevi yapay yağmurlama yapıldı.

Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeliyle müdahale ediyoruz. Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172 personel görev yaptı.

Marmaris bu sabah itibarıyla kontrol altında, Seydikemer, kontrol altında, Yılanlı, Nazilli, Karacasu, Bozdoğan, Karabük, Burdur, Adana Saimbeyli, Denizli Güneybeyli kontrol altında.

Dün büyük sayılabilecek 12 olan orman yangınları bugün 6'ya düştü.

Sadece Bakanlığımızdan yapılan açıklamaları takip edin. Özellikle kontrol atlına alınma konusunda.

Milas yangınıyla ilgili yetkili olmayan kişilerle ilgili açıklama yapılmış. Milas yangını kontrol atlında değil, devam ediyor. Yangın şu an uyuyor, hava tahkimatı var. Yangının 4 tane odağının etrafı çevrildi, bir odağı var ona karardan ulaşamıyoruz. Hava tahkimatı iyi gitmesine rağmen karadan oraya arazinin sarp olması ve makilik bitki örtüsünün sarp olmasından dolayı ulaşamadığmız bir alanda. Şu an itibarıyla önemli bir tehlike arz etmiyor. Bunu da takip ediyoruz. Yeniköy tarafında bir termik santral var, orayı şu an tehdit etmiyor ama bu potansiyelin olmaması için yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangın, bitki örtüsünün ortasında şu an uykuya dalmış durumda ama hareketlenmesini bekliyoruz.

Bu odak yaklaşık 2 gündür termik santrale 5,5-6 km mesafede, ilerlemesi yok. Belli bir notkada devam ediyor, tamamıyla kontrol altına alınmış değil ancak belli bir noktaya geliyor.

Kavaklıdere yangını da devam ediyor, önemli bir tehdit yok. Yalnızca Şenyayla Köyü'nde bir risk olabilir.

Yatağan tarafında Akçaova köyünde, Çine de buna dahil, tehdit vardı, 5 helikopter gönderdik, tehdit giderildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Köyceğiz'de yangın devam ediyor, Otmanlar Köyü'nde bir tehdit var.

Isparta, Sütcüler'de iki sarp yerde ateş var. Önemli bir tehdit yok. Hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alınma ihtimali olabilir.

Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu doğru bir durum. Birçok vatandaşımız yangın edeyim diyor ama orman yangınlarına müdahale etmek teknik bir iş, şehirde itfaiyecilik yapanların bile orman yangınlarına müdahale etmesi doğru değil çünkü tamamen farklı bir teknik kullanılıyor.

Yangın mahalline girmeyelim, görevlileri dinleyelim, önceliğimiz can güvenliği. Çalışmaları aksatacak durumlarda da bulunmamamız gerekiyor.

Yorgun olan orman teşkilatının morale ihtiyacı var. Siyaset yapacaksanız başka alan arayın. Başka alanlarda başkan malzemeler illaki vardır, siyaset yapacaksanız proje üretin. Bu iş bittikten sonra yapıcı eleştirilere elbette açık oluruz. Gün tartışma değil, birlik ve birlik zamandır. Personelimizi yıpratmayalım."