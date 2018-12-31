Tarım ve Orman Bakanı: Her öğrencimiz için bugün Türkiye üzerinde bir fidanımız var

Bolu'da 'Fidan dik orman olsun yaşanacak yurt olsun' etkinliğine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de her öğrenci için bir fidan bulunduğunu söyledi. 1946'dan 2002'ye kadar dikilen fidandan daha fazlasının son 16 yılda dikildiğini savunan Pakdemirli, "2023 hedefimiz ise dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikmek ve bir fidan sahibi yapmak" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her öğrenciye bir fidan kampanyasını Kasım ayında başladık. Her öğrencimiz için bugün Türkiye üzerinde bir fidanımız var" ifadelerini kullanan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bolu kapsamında aşağı yukarı 500 binin üzerinde fidan dikmiş olduk, bu kampanya vasıtasıyla. Ülke olarak da orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Toplam olarak tüm Cumhuriyet tarihinde 1946'dan 2002'ye kadar dikilen fidandan daha fazlasını, son 16 yılda 4,5 milyar adet olarak diktik. 2023 hedefimiz ise dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikmek ve bir fidan sahibi yapmak. İnşallah bu amaca da hızlı adımlarla ilerliyor olacağız."