Tarım ve Orman Bakanı: Bizi algı yönetimiyle alt etmeye çalışıyorlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Üretime her anlamda destek vereceğiz. Ülke olarak çok önemli bir eşikteyiz. Bir yandan büyüyor, bir yandan da iç ve dış mihraklarla uğraşıyoruz. Bizi topla tüfekle yıkamayanlar, dolarla, algı yönetimiyle alt etmeye çalışıyorlar" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi önünde düzenlenen 2. Ağrı Bal Festivali'ne katıldı.

Ağrı'da bal üreticilerine ve çiftçilere verdikleri desteklerle ilgili bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti: "Üretime her anlamda destek vereceğiz. Ülke olarak çok önemli bir eşikteyiz. Bir yandan büyüyor, bir yandan da iç ve dış mihraklarla uğraşıyoruz. Bizi topla tüfekle yıkamayanlar, dolarla, algı yönetimiyle alt etmeye çalışıyorlar. Buğdaya, una, ekmeğe zam geliyor diyerek vatandaşımızı zul edenlere milletçe milli bir duruş sergileyerek, gereken cevabı veriyoruz.

Dün ben de bu konuda çok spekülasyon olduğu için sabahtan tüm zincir mağazalarımızı aradım. Yani Türkiye'de 81 ilimizdeki yerleşik ulusal mağazalarımızı aradım ve 'Siz ekmekle ilgili ne düşünüyorsunuz?' dedim. Onlar da 'Biz yeni yıla kadar kesinlikle zam yapmayacağız, zarar bile etsek zam yapmayacağız' dediler.

Ben de dün televizyonlara çıktım dedim ki 'Ben fakirin, fukaranın vatandaşın ekmeğini oynatmıyorum, bu spekülasyonlara yeter, yeni yıla kadar ekmeğe zam yok' diye televizyondan haykırdım."