Tarım ve Kredi Kooperatifleri hileli gıdadan 15 kez ifşa olan Yavuz Mehmet Bulut'un atanmasını böyle savundu: Görevi asaleten yürütmüyor

Tarım Kredi Marketler genel müdürlüğüne, hileli ürün satışından ötürü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 kez ifşa edilen Yavuz Mehmet Bulut'ın atanmasına yönelik haberler sonrası bir açıklama yapan Tarım Kredi Kooperatifleri, Yavuz Mehmet Bulut’un Tarım Kredi Birlik AŞ’ye genel müdür olarak atanmadığını ve söz konusu görevi vekâleten yürüttüğünü ileri sürdü.

Milli Gazete'nin haberine göre; Tarım Kredi Kooperatifleri yaptığı açıklamada, Yavuz Mehmet Bulut’un Tarım Kredi Birlik AŞ’ye genel müdür olarak atanmadığını ve söz konusu görevi vekâleten yürüttüğünü ileri sürdü.



Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kayıtlarına göre yeni yapılan (9 Nisan 2020) bir atama sanki yeni yapılmamış gibi gösterilmeye çalışıldı.

Ne olmuştu?

Tarım Kredi Marketler’e genel müdür olarak atanan Yavuz Mehmet Bulut’un kurucu ortağı olduğu TADABAN GIDA ve ANADOLU EKSPER GIDA’ya hileli gıda üretiminden dolayı bakanlık tarafından defalarca ceza kesilmesine rağmen yapılan hileli gıda üretiminden vazgeçmedi.

TADABAN GIDA tam 15 defa, ANADOLU EKSPER GIDA ise 5 defa Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği listede yer aldı. Diğer yandan DONELLO GIDA da birçok listede ismi ifşa edilirken, en son 2019 Ekim ayında yayınlanan taklit ve tağşiş listesinde, 3 seri ürünüyle birlikte yer almıştı.