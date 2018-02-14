İstanbul, 14 Şubat (DHA) - Tarım ürünleri üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 1.62 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatları, Ocak ayında aylık bazda yüzde 1.62, yıllık yüzde 9.69 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 12.36 arttı.

Tarım ürünleri üretici fiyatları aylık bazda,

- tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.04

- balıkçılıkta yüzde 11.37

- ormancılık ürünlerinde yüzde 11.37 yükseldi.

Fiyatlar aylık bazda;

- çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6.05,

- canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.32 ayükselirken,

- tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.71 düştü.

Fiyatlar alt tarım gruplarından;

- turunçgillerde yüzde 1.60,

- canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 1.65 yükselirken,

- lifli bitkilerde 2.60,

- çeltikte yüzde 9.31,

- yağlı meyvelerde yüzde 1.49 düştü.

(Tablo - Grafik)