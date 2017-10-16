Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül'de yüzde 1.88 arttı

İstanbul, 16 Ekim (DHA) - Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.88 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatları yılın ilk dokuz ayında yüzde 10.43, yıllık bazda yüzde 11.48 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 9.09 arttı.

Aylık bazda tarım ve avcılık ürünlerinde fiyatlar yüzde 2.17 artarken, ormancılık ürünleri yüzde 0.97 ve balıkçılık ürünleri fiyatları ise yüzde 6.23 azaldı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3.24, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.65 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.86 artış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarında fiyatlar aylık bazda sebzelerde yüzde 4.31, lifli bitkilerde yüzde 15.76, tropikal ve subtropikal meyvelerde yüzde 5.28, çeltikte yüzde 4.01 ve canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 3.25 artarken, yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler yüzde 7.21, yağlı meyveler yüzde 1.63 düştü. (Grafik)