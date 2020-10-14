Tarım ürünleri üretici fiyatları aylık yüzde 2.56, yıllık yüzde 18.48 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül'de aylık bazda yüzde 2.56 ve yıllık bazda yüzde 18.48 yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki dokuz aylık artış yüzde 12.05'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 13.89 olarak gerçekleşti.



Eylül'de, endekste kapsanan 84 maddeden, 39 maddenin ortalama fiyatı da yükselirken, 37 maddenin ortalama fiyatı azaldı, 8 maddenin ortalama fiyatı değişmedi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 30.99 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 24.55 ile çeltik ve yüzde 23.93 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.



Buna karşılık, 2020 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 6.25 ile çeltik, yüzde 4.52 sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 3.64 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.