-Tarım ürünleri ihracatı 11 milyar 77 milyon dolara ulaştı ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım ürünleri ihracatının bu yıl Ocak-Ağustos döneminde 11 milyar 77 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıkladığı ihracat rakamlarına göre, tarım ürünleri ihracatının, 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 21,7 arttığı belirtildi. Açıklamaya göre, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2 artarak, 889 milyon dolara yükseldi. Bu arada süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yüzde 37,3, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yüzde 31,5, fındık ve mamulleri ihracatı yüzde 27,8, kuru meyve ve mamulleri ihracatı da yüzde 20,4 oranında arttı.