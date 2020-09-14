Tarım-ÜFE yıllık yüzde 17 arttı, endekste 86 maddeden 50'sinin fiyatı yükseldi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 17.36, aylık yüzde 0,22 arttı.

TÜİK'in açıkladığı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerine göre, Tarım-ÜFE'de, 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,74 artış gerçekleşti.

Ağustos 2020'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 50’sinin ortalama fiyatında artış gerçekleşti. 28 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 8 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı.

Yıllık en az artış yüzde 5.6 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 7.9 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 9.59 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 30.5 ile üzüm, yüzde 30.39 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler ve yüzde 27.47 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.