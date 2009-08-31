Tarım toparlanmaya başladı

Geçtiğimiz yıllardaki kuraklığın etkisinden kurtulmaya başlayan tarımda üretim artışı bekleniyor.



Türkiye'nin en önemli üretim kalemi buğdayda 2 milyon 7 bin ton, arpada 1 milyon 277 bin ton üretim artışı bekleniyor.



2008'de 29 milyon 287 bin ton olan hububat üretiminin, bu yıl yüzde 14 artışla 33 milyon 380 bin tona olması bekleniyor.



Bu rakamlar buğdayda yüzde 15.4, arpada yüzde 21.6, çavdar üretiminde de yüzde 26.2 artışı ifade ediyor.



Türkiye İstatistik Kurumu, 2009 yılı bitkisel üretimine ilişkin ilk tahminlerine göre, nohut, kırmızı mercimek ve kuru fasulye gibi bakliyatta artış bekleniyor.



Devletin prim desteği verdiği ayçiçeğinde yüzde 5.8, aspirde ise yüzde 154.7 artış olacak.



Türkiye'nin dünyada önemli üreticilerinden olduğu haşhaşta, bu yıl yüzde 200'ün üzerinde üretim artışı tahmin edildi.



Tarımsal üretimde en büyük düşüş yok yılını yaşayan fındıkta yüzde 37 ile gerçekleşecek. Önemli ihraç ürünlerinde zeytin de rekolte düşüşün yüzde 17 olacağı tahmin ediliyor.



Bahar yağışları nedeniyle bir çok bölgede tarlada geç hasat edilen patates ve soğanda da düşüş beklenirken meyve üretiminde de geçen yıla göre çok az da olsa kayıp var.