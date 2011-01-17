-TARIM SİGORTASININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, devlet destekli tarım sigortasının kapsamının genişletildiğini bildirdi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, meyvelerde çiçeklenme dönemi ile erkek besi sığırlarının sigorta kapsamına alındığı belirtilerek, bu yeni uygulamayla Türk tarım ve hayvancılığına çok önemli bir katkının önünün açılmış olduğu vurgulandı. 175 bin işletmenin sigorta güvencesine kavuşacağı ifade edilen açıklamada, ''Erkek besi sığırlarının sigorta kapsamına alınması ile yaklaşık 100 bin besi işletmesinin uygulanmadan faydalanması bekleniyor. Meyvelerde çiçeklenme döneminin sigorta kapsamına alınması ile de 75 bin civarında meyve üreticisinin sigorta şemsiyesi altına alınması öngörülüyor'' denildi. Açıklamada, meyvelerde çiçeklenme dönemi ile erkek besi sığırlarının sigorta kapsamına alınmasına ilişkin mevzuatı geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlendiği hatırlatılarak, şöyle denildi: ''Böylece, süt sığırlarına ilave olarak, erkek besi sığırları sigorta kapsamına alındı. Yine açıkta yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi de sigorta güvencesine kavuşturuldu. Yeni uygulamada, prim miktarları meyvelerde çiçeklenme dönemi dolayısı ile sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında çiftçi tarafından, 2/3 oranında devlet prim desteği olarak karşılanacak. Diğer tüm risklerde ise devlet prim desteği yüzde 50 oranında olacak.'' -ÜRETİCİLERE UYARI- Açıklamada, üreticilerin bu imkandan yeterince yararlanıp mağdur olmamaları için bazı noktalara dikkat etmeleri gerektiği belirtilerek, üretici ve besicilerin sigorta süresinin kısıtlı olmasını da dikkate alarak, en kısa zamanda ürünlerini, seralarını ve hayvanlarını sigortalatmaları gerektiğine dikkati çekildi. Ayrıca çiftçilerin, Çiftçi Kayıt Sistemindeki (ÇKS) bilgilerini acilen güncelletmelerinin önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, ''Zira bilindiği gibi sigortalama yaptırmayan çiftçilerimiz, kapsamdaki riskler dolayısıyla zarar görmeleri halinde değişik kalemlerde yardımları düzenleyen 2090 sayılı kanun kapsamında hiç bir destekten faydalanamayacaklar'' denildi. -4,5 YILDA 10,7 MİLYAR LİRALIK SİGORTALAMA- Açıklamada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bir ilk olarak hayata geçirdiği ''Devlet Destekli Tarım Sigortaları'' kapsamında 1 Haziran 2006 tarihinden, 31 Aralık 2010 tarihine kadar 1 milyon 165 bin 137 adet poliçe yapıldığı belirtilerek, bu poliçelerle 10 milyar 700 milyon liralık sigorta bedelinin güvence altına alındığı bildirildi. Aynı dönemde, 474 milyon liralık primin yüzde 50'si olan 237 milyon liranın ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ödendiği, buna karşılık, meydana gelen hasarlarda çiftçilere hasar tazminatı olarak 285 milyon lira ödeme yapıldığı kaydedildi. -SİGORTA KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER- Açıklamada, çiftçilere zor durumlarında destek olmak, üretimlerini devam ettirmelerini sağlamak ve sürdürülebilir üretim için daha önce sigorta kapsamına alınan ürünler, şöyle sıralandı: -Bitkisel ürünlerde dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını, -Açık alanda yetiştirilen tüm meyvelerde don riski, seralarda dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel, su baskını ve taşıt çarpması ile kar ve dolu ağırlığı, -Süt hayvanı sığırlarının ölüm riski, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri, -Kapalı kümeslerde yetiştirilen kümes hayvanlarında ölüm riski, -Denizler ile iç sularda yetiştirilen su ürünlerine ölüm riski.