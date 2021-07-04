Tarım sektörüne ihracat haziranda yıllık yüzde 46 arttı

Tarım bünyesindeki tüm sektörlerde ihracatta geçen aya göre yükseliş gözlendi.

AA'nın Türkiye İhracatçılar Derneği (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye'nin haziran ayı ihracatı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşti

Söz konusu dönemde Türkiye'nin sanayi ihracatı yüzde 49,6 artarak 15 milyar 276 milyon 639 bin dolara, madencilik ihracatı da yüzde 59,2 yükselerek 497 milyon 555 bin dolara ulaştı.

Haziranda 3 sektör liderliğini sürdürdü

Sektörlere göre bakıldığında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; tarım ihracatında haziranda da liderliğini sürdürdü. Sektör, geçen ay 766 milyon 532 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerini, 614 milyon 376 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 314 milyon 98 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 295 milyon 745 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 193 milyon 875 bin dolarla meyve sebze mamulleri sektörleri takip etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, meyve sebze mamulleri sektörleri haziranda tarihlerinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attı.

Geçen ay fındık ve mamulleri sektörü 149 milyon 62 bin dolarlık, kuru meyve ve mamulleri sektörü 111 milyon 112 bin dolarlık, tütün sektörü 85 milyon 524 bin dolarlık, zeytin ve zeytinyağı sektörü 23 milyon 407 bin dolarlık, süs bitkileri ve mamulleri sektörü 10 milyon 992 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

En fazla ihracat artışı süs bitkileri ve mamullerinde

Tarım grubu bünyesinde tüm sektörler geçen ay dış satımını artırdı.

Süs bitkileri ve mamulleri, geçen ay tarım grubunda en az ihracat gerçekleştiren sektör olmasına karşın dış satımını en fazla artıran sektör olarak kayıtlara geçti. Sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,4 artış kaydetti.

Meyve sebze mamulleri sektörü geçen ay ihracatını yüzde 72,2, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 71,3, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 34,1, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 33,9, kuru meyve ve mamulleri yüzde 24,2, fındık ve mamulleri yüzde 23,8, zeytin ve zeytinyağı yüzde 23,4, yaş meyve ve sebze yüzde 11,9 ve tütün yüzde 1,2 artırdı.