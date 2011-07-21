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Ekonomi

TARIM PROJELERİNE AB'DEN DESTEK ANKARA (A.A)

21 Temmuz 2011 13:31

-TARIM PROJELERİNE AB'DEN DESTEK ANKARA (A.A) - 21.07.2011 - Türkiye'nin tarım ve kırsal kalkınma alanlarındaki projelerine Avrupa Birliği'nden yaklaşık 290 milyon avroluk mali destek başlıyor. Avrupa Birliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu ile Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) 5. Bileşeni olan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programına ilişkin olarak akdedilmesi gereken Çok Yıllı Finansman Anlaşması'nın Türkiye adına Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü ve Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi M. Haluk Ilıcak tarafından imzalandığı belirtildi.  Açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin tüm aday ülkelere sağladığı IPA fonları kapsamında, 2007-2010 dönemi için tarım ve kırsal kalkınma alanında 290,5 milyon avroluk AB mali yardımı, öncelikli olarak 20 ilde tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin projelerinin finansmanında kullandırılacak.  IPA'nın 5. Bileşeni olan Kırsal Kalkınma Programı kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve kırsalda ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi alanlarında faaliyet gösteren işletmelere, üretici bireylere, kooperatiflere ve üretici birliklerine hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanacak.  Söz konusu hibe programlarının, birinci uygulama döneminde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından belirlenen 20 ilde yürütüleceği, bu hibe programlarının kapsamının, ikinci uygulama döneminde 42 ili içerecek şekilde genişletileceği belirtildi. Programın ayrıntıları, TKDK'nın internet adresinde (www.tkdk.gov.tr) yer alıyor. 

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