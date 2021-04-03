Tarım Kredi, yemini almayan kooperatiflerden çiğ süt alımını durdurdu; Ali Ekber Yıldırım: 1 Nisan şakası gibi

Meclis’e sunulan torba yasa kapsamında, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla gündeme gelen Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiğ süt alımını durdurduğu belirtildi. Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Twitter’daki paylaşımında “Çiftçiyi haciz kıskacına alan Tarım Kredi Kooperatifleri, çiğ süt toplayan kooperatiflere ‘Yemimizi alırsanız biraz süt alabiliriz’ teklifi götürdü. Kabul etmeyenlerden çiğ süt alımını bıraktı” diye yazdı. Yıldırım, "1 Nisan şakası gibi" yorumu da yaptı.

Tarım Kredi Kooperatifleri, T.C. Ziraat Bankası ile birlikte tarım sektörünü büyük ölçüde finanse eden iki kuruluştan biri. Kuruluş, büyük ölçüde banka şubelerinin bulunmadığı köy, belde ve kasaba gibi küçük yerleşim birimlerinde de faaliyette bulunuyor.