Tarım Kredi marketlerde fiyatlar yüzde 30'a kadar aşağı çekildi

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından "girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden" fiyatları aşağı çektiklerini belirterek, "Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan gerilemenin marketlerdeki ürün fiyatlarına etkisini değerlendirdi.

Yıldırım, "Girdi maliyetlerinde de bir indirim olması normaldir. Biz Tarım Kredi Kooperatif Market olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak için girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bakliyat grubu, yağ, deterjan ve kozmetik grubu gibi birçok üründe indirim yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık. Temel ihtiyaçlarda indirimlerimizi hızlıca yaptık. Bu çalışmamız devam edecek. Biz devam ettikçe inanıyorum ki perakende sektöründe bizi takip edenler de indirim yapmak zorunda kalacak."