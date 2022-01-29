Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü görevden alındı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde (TTKKMB) Genel Müdür Fahrettin Poyraz görevden alındı. Poyraz'ın yerine Ziraat eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın geldi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Genel Müdür Fahrettin Poyraz görevden alındı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"1581 sayılı kanunun 5.maddesine istinaden Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanan Sayın Fahrettin Poyraz’ın genel müdürlük görevinden alınmasına, Sayın Hüseyin Aydın’ın Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanmasına oy çokluğu ile karar verildi.”

Alınan karar, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne de bildirildi.