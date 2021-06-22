Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: Sadece GÜBRETAŞ'tan "huzur ücreti" alıyorum

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, 11 yerden maaş aldığı haberlerinin kamuoyuna yansıması üzerine eski AKP Bilecik Milletvekili ve halen Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü olan Fahrettin Poyraz ile görüştü.

“GÜBRETAŞ'ın ortaklarının ‘Ticari Sır’ olduğunu söyleyerek isimlerini vermediğini” belirten Uğuroğlu, “Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri bağlı ortaklığı olan 7 şirketten 1581 sayılı yasanın, ‘Şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlendirilen üyeler birden fazla şirkette görev yapıyor olsalar dahi sadece bir huzur hakkı ücreti almaktadır’ hükmü gereği Sadece GÜBRETAŞ'tan, ‘Huzur ücreti’ aldığını söyledi” dedi.

Yazısında, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici’nin GÜBRETAŞ'ın Türk ortaklarının peşine düştüğünü; Türkiye'nin İran'da ortak olduğu Gübre Fabrikası'nın Ankara'daki bazı ortaklıkları ‘devlet sırrı’ gerekçesiyle gizlendiğini hatırlatan Uğuroğlu, MHP’li Ekici’nin o dönem Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül'e de başvurarak Devlet Denetleme Kurulunu göreve çağırdığını; iki yazı önergesi verdiğini belirtti.

Yazısında, 11 ayrı yerden maaş aldığına ilişkin kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Poyraz'la gerçekleştirdiği görüşmeyi de aktaran Uğuroğlu, Poyraz'ın yalnızca GÜBRETAŞ'tan, ‘Huzur ücreti’ aldığını söylediğini aktardı.

Uğuroğlu yazısının devamında da, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin iktidar ile şu anki ilişkisine dikkati çekerek şunları kaydetti:

“MHP artık Cumhur İttifakı'nın destekçisidir. Bakalım Devlet Bahçeli o gün yarım kalan bu işi bugün tamamlar mı? ‘Gizli ortak’ konusunu yazmaya devam edeceğim…”

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