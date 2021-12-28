Tarım Kredi Kooperatifleri'den gübre fiyatlarına indirim

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kimyevi gübre fiyatlarında ton başına bin 100 liraya varan indirim gerçekleştirdi. Yavaş salınım ve damla sulama gübrelerine ise ortalama yüzde 20 indirim geldi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, kooperatif, döviz kurlarında geçen haftalarda yaşanan artışları iştiraki GÜBRETAŞ aracılığıyla gübre fiyatlarına aynı oranda yansıtmayarak, piyasayı çiftçi lehine regüle etti.

Piyasaya göre ton başına 3 bin 800 liraya varan avantajlı fiyatlar oluşurken, söz konusu durum, döviz kurlarındaki düşüş trendiyle birlikte piyasanın gübre fiyatlarını indirmesinde de en önemli etken oldu.

Gübre fiyatlarındaki artışlara karşı piyasayı regüle eden Tarım Kredi, ülkenin gıda güvenliğine verdiği önemi ve çiftçilerin yanında olduğunu göstermek adına 25 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerde ton başına 1100 liraya varan, yavaş salınımlı gübrelerle damla sulama ve yaprak gübrelerinde ise ortalama yüzde 20 indirim yaptı.