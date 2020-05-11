Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’ndeki AKP’lilerin maaşları ‘ticari sır’ oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; pek çok eski AKP yöneticileri ve milletvekillerinin yönetici olarak görev yapmaya başladığı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkezleri Birliği’nde hangi yöneticilerin ne kadar tutarda maaş aldığını “ticari sır” olduğu gerekçesiyle açıklamadı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu; Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nde görev yapan eski AKP milletvekillerinin aldıkları yüksek maaşları, verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Birliğin adeta bir arpalık haline geldiğini belirten Bakıroğlu, “Birlik artık çiftçi kuruluşu olmaktan çıkmıştır” dedi.

Bakıroğlu, konu hakkında Tarım Bakanı Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle birlik bünyesindeki hangi yöneticinin ne kadar maaş aldığını sordu. Bakıroğlu’nun önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, birlik bünyesinde görev yapan hangi yöneticinin ne kadar tutarda maaş aldığıyla ilgili bilgilerin ticari sır olduğu, bu gerekçeyle istenilen bilgilerin verilemeyeceğini dile getirdi.