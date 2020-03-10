Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü olan eski AKP'li vekile 8 makam daha

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Poyraz'ın, milletvekili emekli maaşı, genel müdür maaşı, teşvik primi ve huzur hakkı ile birlikte ayda 100 bin lira ücret aldığını söyledi. Poyraz ise, Yönetim Kurulu Başkanı bulunduğu şirketlerden sadece Gübretaş'tan ücret ve huzur hakkı aldığını belirtti ancak aldığı toplam ücreti açıklamadı.

CHP'li Barut konuyu TBMM gündemine de getirerek şunları söyledi:

“Özel bir yasayla yönetilen ve bu kanuna dayanarak hazırlanan insan kaynakları yönetmeliğine göre Tarım Kredi Kooperatiflerinde emekli olanlar istihdam edilemiyor. Ancak Genel Müdür Fahrettin Poyraz için emeklilik şartının kaldırıldığı söyleniyor.”