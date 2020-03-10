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Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü olan eski AKP'li vekile 8 makam daha

"Aylık 100 bin lira maaş alıyor"

10 Mart 2020 07:12

Bir milyon 100 bin çiftçinin ortak olduğu Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü ve eski AKP Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, 8 şirketin daha Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Poyraz, Tarım Kredi Holding A.Ş., Gübretaş, Gübretaş Maden A.Ş., TK Sera A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş., Bereket Katılım Sigorta A.Ş. ve Bereket Katılım Hayat A.Ş'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyor.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Poyraz'ın, milletvekili emekli maaşı, genel müdür maaşı, teşvik primi ve huzur hakkı ile birlikte ayda 100 bin lira ücret aldığını söyledi. Poyraz ise, Yönetim Kurulu Başkanı bulunduğu şirketlerden sadece Gübretaş'tan ücret ve huzur hakkı aldığını belirtti ancak aldığı toplam ücreti açıklamadı.

CHP'li Barut konuyu TBMM gündemine de getirerek şunları söyledi:

“Özel bir yasayla yönetilen ve bu kanuna dayanarak hazırlanan insan kaynakları yönetmeliğine göre Tarım Kredi Kooperatiflerinde emekli olanlar istihdam edilemiyor. Ancak Genel Müdür Fahrettin Poyraz için emeklilik şartının kaldırıldığı söyleniyor.”

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