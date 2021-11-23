Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel gıdaya kota koyuldu

Son günlerde artan gıda fiyatlarının yanı sıra gıda stoklarının yetersiz olduğuna dair iddialar da gündemde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu iddialar üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gıda stoklarının yeterli olduğunu belirterek, "Türkiye'de kimse sentetik olarak veya gereksiz bir yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın" dedi. Ancak Tarım Kredi Kooperatif marketlerine gidenler un, yağ ve şeker satışlarının 1 adetle sınırlandırıldığına dair bir uyarıyla karşılaşıyor.
Sputnik'ten Turan Salcı'nın haberine göre, markette un, yağ ve şeker raflarına asılan bilgilendirme yazısında “Ürünlerimiz ve indirimlerimizden, tüm müşterilerilerimizin faydalanabilmesi ve stokçuluğun önüne geçilmesi için verdiğiniz desteğe teşekkür eder, iyi alışverişler dileriz” ifadelerine yer verildi.
Erdoğan, fiyatları uygun bulmuştu
Müşteriler; 5 litrelik ayçiçek yağını, 5 kilogramlık toz şekeri ve 5 kilogramlık buğday ununu yalnız 1 adet alabiliyor. 2 litrelik ayçiçek yağı da 2 adet satışla sınırlandırılmış durumda.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda gıda fiyatlarındaki artışın ardından bir Tarım Kredi Kooperatif marketine giderek alışveriş yapmış ve “fiyatların uygun” olduğunu belirtmişti. Erdoğan, ayrıca, söz konusu marketlerin sayısının 1.000’e çıkarılması için talimat verdiğini söylemişti. Bu görüntüler de Ankara’nın Çankaya ilçesi Konutkent mahallesinde birkaç gün önce açılan bir Tarım Kredi Kooperatif marketinde çekildi.