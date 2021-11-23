Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel gıdaya kota koyuldu

Son günlerde artan gıda fiyatlarının yanı sıra gıda stoklarının yetersiz olduğuna dair iddialar da gündemde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu iddialar üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gıda stoklarının yeterli olduğunu belirterek, "Türkiye'de kimse sentetik olarak veya gereksiz bir yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın" dedi. Ancak Tarım Kredi Kooperatif marketlerine gidenler un, yağ ve şeker satışlarının 1 adetle sınırlandırıldığına dair bir uyarıyla karşılaşıyor.